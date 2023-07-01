أحييتني بعد موتي.. أصالة توجه رسالة رومانسية إلى زوجها

وجهت الفنانة أصالة، رسالة رومانسية إلي زوجها فائق حسن، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت أصالة: “أيامي معك ليست كأيامي قبلك، لم يراني أحد كما تراني.. لم يعطيني أحد كما اعطيتني.. لم يوفيني أحد كما اوفيتني.. أنت جنتي ووطني سعادتي وأماني ياروحا زادتني شغفا وقلب بكل طيب ورفقه ضمني.. شكرا بحجم السماء والأرض لأنك بعد موتي أحييتني”.

يذكر أنه انتهت الفنانة أصالة نصري، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "متسألنيش" المقرر أن تطرح ضمن أغنيات ألبومها الجديد الذي تعمل عليه حاليا.

أغنية متسألنيش من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل الذي رحل عن عالمنا مع بداية العام الجاري، وستكون من ألحان وتوزيع الفنان محمد ضياء الدين.

كان ضياء الدين قد كشف تفاصيل الأغنية عبر منشور نشره بصفحته الشخصية على «فيسبوك»، قال فيها: «إن شاء الله رجوعنا أنا وأصالة للعمل مرة ثانية من بعد غياب طال أكثر من 18 عاما يكون في تجديد وإضافة لي ولها، وإضافة أيضا للمستمع ويكون عند حسن ظنكم».