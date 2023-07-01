هدوء بشوارع وسط البلد في صباح رابع أيام عيد الأضحى.. شاهد

رصدت عدسة “صدى البلد” جاليري صور لشوارع وسط البلد، اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، والتي سيطر عليها الهدوء التام.

وتواجد عدد قليل من الشباب والأطفال في شوارع وسط البلد للتنزه، مع غلق المحال في صباح رابع يوم العيد.

وتشهد محافظات الجمهورية حالة من الاستنفار الأمنى فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك وسط تشديدات أمنية مكبرة على جميع الطرق والمحاور لتأمين احتفالات المواطنين.

ورفعت قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على جميع المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

كما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بجميع المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، وتأكيد ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

كما رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى تنفيذاً للخطط المرورية التى اعتمدتها الوزارة بالطرق العامة، خاصة بالمناطق الساحلية، بمناسبة احتفالات المواطنين بعيد الأضحى.

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