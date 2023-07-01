بعد مقتل الشاب الجزائري نائل المرزوقي.. مبابي يدعو لوقف العنف في فرنسا

أصدر كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، بيانا بشأن الاحتاجات التي تشهدها فرنسا بسبب مقتل الشاب الجزائري نائل المرزوقي على يد أحد أفراد الشرطة الفرنسية.

ووقع حادث إطلاق نار دامي في ضاحية نانتري بباريس الثلاثاء الماضي، نتج عنه مقتل الشاب نائل المرزوقي على يد شرطي أثناء محاولة لتوقيفه؛ ما فجر موجة غضب عارمة صحبها احتجاجات وأعمال عنف واسعة في فرنسا، وسط توجيه اتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة.

وقال مبابي في بيان نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" مثل كل الفرنسيين ، شعرنا بالذهول والصدمة بسبب الموت الوحشي للشاب نائل، تعازينا لأسرته".

وأضاف:" من الواضح أننا لا نستطيع أن نظل غير واعين بالظروف التي وقع فيها هذا الحادث الغير مقبول".

وتابع:" هناك حالة غضب شعبي نفهم جوهره، ولا يمكننا تأييد شكله، رغم مشاعر الحزن التي نشاركها بسبب هذا الحادث المأساوي".

وأشار:" العنف ليس حلا للتعبير عن الغضب إنها ممتلكاتك التي تدمرها، والأحياء التي تعيش فيها".

واختتم:"هناك طرق أخرى سلمية وبناءة للتعبير عن الرأي، يجب أن ينتهي زمن العنف لإفساح المجال أمام زمن الحوار وإعادة البناء".