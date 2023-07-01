يا جمالك يا مصر.. بشرى حافية القدمين وسط الصحراء

نشرت الفنانة بشري، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت بشري وهي جالسة وسط الصحراء، حافية القدمين، وعلقت كاتبة: “لو حلفت ان دا منظر طبيعي مش صورة مرسومة محدش هيصدق.. يا جمالك يا مصر”.

يذكر أنه كسرت الفنانة بشرى حاجز ال 106 مليون بتحدي أداء أغنيتها "سلام عليكم" مع المطرب Azzamchik باللغة الأوزبكستانية علي موقع الفيديوهات "تيك توك" في أقل من 24 ساعة وتخطي هاشتاج بشري باللغة العربية حاجز الـ 350 مليون واسمها باللغة الانجليزية أيضا 300 مليون.

وتخطت أغنية "سلام عليكم" لـ بشرى و Azzamchik حاجز ال60 مليون على موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

أغنية سلام عليكم لـ بشرى

أغنية "سلام عليكم" لـ بشرى، من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.