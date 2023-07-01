اعتقالات ومواجهات حامية بفرنسا في ليلة رابعة من الاضطرابات | فيديو

تشتعل الأحداث في فرنسا، على خلفية اضطرابات ومظاهرات وأعمال عنف واسعة، وذلك لليلة رابعة من العنف والمواجهات، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.



تم القبض على أكثر من 1000 شخص في الليلة الرابعة من الاضطرابات ، حيث تستعد العائلة والأصدقاء لدفن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة.

ذكرت الصحيفة، أن وزارة الداخلية الفرنسية قالت إنه تم اعتقال 1311 شخصًا حيث اشتبك المتظاهرون مرة أخرى مع الشرطة.

نشرت الحكومة 45 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد لمحاولة وقف العنف.

على الرغم من نداء الرئيس إيمانويل ماكرون للآباء لإبقاء أبنائهم في المنازل ، استمرت الاشتباكات في الشوارع بين المتظاهرين الشباب والشرطة.

وقالت السلطات إن نحو 2500 حريقا تم إضرامها وتم نهب المتاجر والمحال بصورة كبيرة.