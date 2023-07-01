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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

100 يوم صحة.. تقديم 56 ألفًا و597 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية بالمحافظات

صدى البلد

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها أمس، الجمعة، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ56 ألفًا و597 خدمة، وكانت المنوفية  المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ9 آلاف و446 خدمة، تليها الشرقية بـ9 آلاف و364 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ5 آلاف و902 سيدة - في أول زيارة - وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 1084 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ937 خدمة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 21 ألفًا و988 زيارة، تصدرتها الشرقية بـ4 آلاف 924 زيارة، وتلتها الدقهلية بـ3 آلاف و282 زيارة.

 الصحة تكشف خدمات حملة «100 صحة»

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ 462 طفلا، وجاءت المنيا في الصدارة بـ132 طفلا، تليها  محافظة البحيرة بفحص 78 طفلا.

وأوضح أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 21 ألفًا و871 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 4 آلاف و884 خدمة، تليها محافظة الغربية بـ2972 خدمة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 1212 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 479 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ 406 خدمات، مضيفا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 143 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت قنا أعلى المحافظات بـ69 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ43 خدمة.

وقال متحدث وزارة الصحة إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 5 آلاف و19 استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2566 استمارات، تليها محافظة البحيرة بـ1150 استمارة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 35 ألفًا و412 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة المبادرات الصحية صحة المرأة عبدالفتاح السيسي الشرقية

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