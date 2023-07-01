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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة ضد الإنسانية .. ملك هولندا يعتذر للعالم عن ممارسة بلاده للعبودية

صدى البلد

قدم رئيس وزراء هولندا، مارك روته، اعتذارا رسميا باسم الحكومة عن دور الدولة الهولندية في 250 عاما من العبودية في المستعمرات السابقة، معتبرا أنها جريمة ضد الإنسانية.

ورحب ملك هولندا فيليم ألكسندر بالاعتذار وقال إنه "بداية طريق طويل" نحو مستقبل مشترك. 

وأعلنت الحكومة أنها ستقيم فعاليات تذكارية وستنشئ صندوقا للمبادرات التي تساعد في التعامل مع إرث العبودية.

المستعمرات الهولندية

في أفريقيا، كانت هولندا تملك ساحل الذهب الهولندي (غانا)، ساحل العاج الهولندي، مستعمرة كيب (جنوب أفريقيا)، وجزيرة غوري (غينيا).

وفي أوروبا، كانت هولندا تشكل جزءًا من المملكة المتحدة لهولندا مع بلجيكا ولوكسمبورغ، وكان لها نفوذ على بعض المناطق في ألمانيا وفرنسا.

وفي أمريكا، كانت هولندا تحتل نيو نيذرلاند (نيويورك)، نيو هولند (البرازيل)، جزر الأنتيل الهولندية (كوراساو وآخرون)، وغويانا الهولندية (سورينام).

وفي آسيا، كانت هولندا تسيطر على إندونيسيا (الإنديز الشرقية الهولندية)، سيلان (سريلانكا)، فورموزا (تايوان)، وبعض المراكز التجارية في الهند والصين والشرق الأوسط.

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