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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنهاء إجراءات تسجيل بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر

صدى البلد

أنهى وفد مقدمة بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو، إجراءات تسجيل أفراد البعثة المشاركة في البطولة.

جاء ذلك، بعد اجتماع، عقد، صباح اليوم، مع مسئولي اللجنة المنظمة؛ لإنهاء إجراءات تسجيل البعثة وإجراءات استلام المقرات للإقامة.

وتشارك مصر في منافسات دورة الألعاب العربية في “ألعاب القوى” و"رفع الأثقال" فقط.

ووصل وفد مقدمة البعثة، إلى الجزائر، أمس الجمعة، برئاسة محمد عبد المقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية.

ويضم الوفد البعثة الإدارية، خالد حسن- مسئول مالي، محمد عبد العليم- مسئول للتسكين، لميس غازي- مسئول فني، الدكتورة أماني عبد الفتاح- طبيب.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، قد أنهوا إجراءات سفر البعثة في وقت قياسي، نظرا لضيق الوقت، وعدد من الإجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرات، وإجراءات تسجيل البعثة المشاركة في دورة الألعاب العربية. 

وتتكون «بعثة ألعاب القوى» من اللاعبين: 

1- مصطفى عمرو في دفع الجلة.

2- إسراء عويس في الوثب الطويل.

3- إيهاب عبد الرحمن في رمي الرمح.

4- مصطفى الجمل في رمي المطرقة.

بينما تشارك «بعثة رفع الأثقال» باللاعبين:

1- أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم.

2- دينا بركات في منافسات 71 كجم.

3- شمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم.

4- شيماء خالد في منافسات +81 كجم.

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