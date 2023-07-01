روبوت يتحول إلى قائد أوركسترا في كوريا الجنوبية

تولي روبوت اسمه "EveR 6" قيادة الأوركسترا الوطنية الكورية في حفلة أقيمت في سيول يوم الجمعة 30 يونيو. وصمم الروبوت المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية وبرمج لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة.

وقد أبهر الروبوت الجمهور والموسيقيين بحركاته المتزامنة مع الموسيقى ولكنه لا يستطيع السمع أو الارتجال في الوقت الفعلي. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقود فيها روبوت فرقة موسيقية في كوريا الجنوبية ولكن ليست في العالم.

مظهر وحركات الروبوت

يبلغ الروبوت "EveR 6" طوله متراً وثمانين سنتيمتراً ولديه وجه بشري وعينان زرقاوان. وقد خرج الروبوت من مصعد ليطل على خشبة المسرح واستدار نحو الجمهور قبل أن ينحني أمامه ويلوح بذراعيه.

وثبّت الروبوت عينيه على الموسيقيين من دون أن يرمش وهز رأسه على إيقاع الموسيقى. وقد تولى المهمة منفرداً خلال جزء من الحفلة الموسيقية فيما ساعده قائد أوركسترا من لحم ودم على مدى نصف ساعة.

تصميم وبرمجة الروبوت

صُمم الروبوت بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية وهو مؤسسة عامة تابعة للحكومة. وبُرمج الروبوت لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة التي تسجل وقفات واستدارات البشر عبر أجهزة استشعار.

كما يعمل مطورو هذه التقنية حتى يتمكن الروبوت في نهاية المطاف من أداء حركات غير مبرمجة مسبقاً على ما أكد لي دونغ ووك وهو المهندس الذي ابتكره.

ردود فعل الجمهور والموسيقيين

جاء حضور حفلة المسرح 950 شخصاً من بينهم طلاب مدارس وجامعات وأفراد من عامة الشعب. وهتف الجمهور للروبوت بالإشادة والإعجاب بأدائه المذهل والمتناغم مع الموسيقيين.

وقال كيم جي مين وهو طالب موسيقى يبلغ 19 عاماً "جئت إلى هنا أتساءل عما إذا كان بإمكان الروبوت أن ينجح في المهمة من دون أي خطأ. لكني وجدتُ أنه في انسجام تامّ مع الموسيقيين. لقد كان عالماً جديداً بالكامل بالنسبة لي".

ومن ناحية أخري، قال لي بونج جو أحد مدرسي الموسيقى الكورية التقليدية "لقد كان الروبوت قادرًا على تقديم مثل هذه التحركات التفصيلية بشكل أفضل بكثير مما كنت أتخيله" لكنه أوضح أن للروبوت نقطة ضعف وهي أنه لا يستطيع الاستماع أو الارتجال في الوقت الفعلي.

سابقات ومستقبلات

هذه هي المرة الأولى التي يقود فيها روبوت فرقة موسيقية في كوريا الجنوبية ولكن ليست في العالم.

حيث أقيمت حفلات موسيقية سابقة بقيادة روبوتات في أماكن أخرى من العالم ولا سيما في إيطاليا في عام 2017 باستخدام الروبوت YuMi الذي صممته شركة ABB.

ويأمل المطورون في استخدام هذه التقنية في مجالات أخرى مثل التعليم والطب والفن والثقافة.