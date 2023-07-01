اختار الإعارة| أول تعليق من فرج عامر على انتقال إمام عاشور للأهلي

علق المهندس فرج عامر على انتقال إمام عاشور إلى الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

وكتب فرج عامر :'امام عاشور غير وجهتك بعد ان سأله ناديه ميتلاند الدنماركي عن رغبته في النادي المصري الذي ينتقل اليه، امام عاشور فضل الانتقال الي الاهلي اعارةً بحق الشراء للاهلي في نهاية الموسمً".

وجه إمام عاشور، لاعب فريق « ميتيلاند الدنماركي » ، رسالة إلى المتابعين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب إمام عاشور عبر خاصية “الاستوري”: “ابتسم فليس هناك ما تخسره فربك موجود ورزقك مكتوب وعمرك محدود، كن جميلًا لكي تري الجمال حولك دائمًا”.

وكشف الإعلامي خالد الغندور، عن أول تحرك من نادي ميتيلاند الدنماركي تجاه اللاعب إمام عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور: “النادي الدنماركي يهدد اللاعب بشكواه الاتحاد الدولي بسبب رفضه الرجوع وصراع الأندية المصرية لاستعارة اللاعب والملايين من الدولارات بتتكلم”.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الأهلي قد حصل على توقيع إمام عاشور، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.