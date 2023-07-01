محمد حجازي : تحديث المناهج وبناء الشخصية القيادية بـ كلية الدفاع الجوي

كشف الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، أوجه التطوير المستمر داخل سلاح الدفاع الجوي وكلية الدفاع الجوي.

وقال محمد حجازي في حواره مع الإعلامي فولي أبو السعود في برنامج " درع الوطن " المذاع على قناة “ تن” :"في إطار التطوير المستمر لقواتنا المسلحة تقوم كلية الدفاع الجوي باتخاذ الإجراءات التي تواكب التطوير المستمر في القوات المسلحة ".

وأضاف حجازي :" يتم العمل على تطوير أسلوب اختيار أعضاء هيئة التدريس للعمل بالكلية".

وتابع :" يتم العمل على تطوير وتحديث المناهج الدراسية بكلية الدفاع الجوي سواء كانت المناهج العسكرية والهندسية، ويتم العلم على بناء الشخصية القيادية بدراسة العلوم العسكرية وفن القيادة والتأهيل النفسي وزيادة الأقسام الهندسية ".

وأكمل :" يتم العلم على تطوير طرق التدريس من خلال تزويد المعامل بأحدث الأجهزة العلمية ويتم العلم على تطوير البيئة التعليمية بكلية الدفاع الجوي ".

ولفت الفريق حجازي :"كلية الدفاع الجوي تشهد طفرة غير مسبوقة وتطويرا في المكتبات وميادين الرماية وأساليب التدريب".