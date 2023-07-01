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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف عن حكم مباراة الأهلي وفيوتشر بالدوري .. غدًا

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حكم مباراة فيوتشر والأهلي في الدوري الممتاز غداً، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير :"محمود البنا حكماً لمباراة فيوتشر والأهلي في الدوري الممتاز غداً، وخالد الغندور حكم تقنية الفيديو".

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة فيوتشر التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني راحة لمجموعة من اللاعبين ممن خاضوا مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أمس الخميس، وفاز بها الفريق بثلاثية نظيفة.

 

 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، الذي بدأ بمجموعة من التدريبات البدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وأدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة تحت إشراف كولر، فيما خاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات مكثفة، حرص خلالها ميشيل يانكون مدرب الحراس، على تنفيذ العديد من الفقرات.

 

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