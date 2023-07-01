قبل الفيلم الأصلي| تامر عبد المنعم : هذا ما يميّز سينما الشعب ..فيديو

قال الفنان تامر عبد المنعم، إن مشروع سينما الشعب، يعمل على مدار العام بأحدث الأفلام وليس لفترة معينة من العام، وتم توقيع بروتوكول مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ذلك، إذ يتم الحصول على أحدث الأفلام وتقديمها للمواطنين من خلال سينما الشعب بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن السينما متواجدة في 20 موقع على مستوى الجمهورية في الوقت الحالي، وتهدف للوصول لـ 40 موقع على مستوى الجمهورية.

وأضاف، "عبد المنعم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن سينما الشعب تتميز عن غيرها من السينمات، أنها تقوم بعرض أفلام قصيرة قبل عرض الفيلم الأصلي، والتي يتم صناعتها من شباب السينمائيين.

وأردف، أن مشروع سينما الشعب منذ نشأته الأولى في عام 2022، وهو يحظى بإقبال كبير من المواطنين عليها، لافتا إلى أن المشروع كان من فكرته من البداية، ومن ثم عرضه على وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ومن ثم بدأ في التواصل مع الشركة المتحدة للحصول على الأفلام، وحصلوا على فيلم "واحد تاني" وحصلوا على إيرادات كبيرة.

وشدد على أن سينما الشعب هو مشروع دولة الجميع يعمل عليه، وليس مشروع فرد بعينه، رافضا نسب سينما الشعب لشخص بعينه، وإنما هو مشروع الدولة المصرية بالكامل.

