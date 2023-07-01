عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل الفيلم الأصلي| تامر عبد المنعم : هذا ما يميّز سينما الشعب ..فيديو

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

قال الفنان تامر عبد المنعم، إن مشروع سينما الشعب، يعمل على مدار العام بأحدث الأفلام وليس لفترة معينة من العام، وتم توقيع بروتوكول مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ذلك، إذ يتم الحصول على أحدث الأفلام وتقديمها للمواطنين من خلال سينما الشعب بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن السينما متواجدة في 20 موقع على مستوى الجمهورية في الوقت الحالي، وتهدف للوصول لـ 40 موقع على مستوى الجمهورية.

وأضاف، "عبد المنعم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن سينما الشعب تتميز عن غيرها من السينمات، أنها تقوم بعرض أفلام قصيرة قبل عرض الفيلم الأصلي، والتي يتم صناعتها من شباب السينمائيين.

وأردف، أن مشروع سينما الشعب منذ نشأته الأولى في عام 2022، وهو يحظى بإقبال كبير من المواطنين عليها، لافتا إلى أن المشروع كان من فكرته من البداية، ومن ثم عرضه على وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ومن ثم بدأ في التواصل مع الشركة المتحدة للحصول على الأفلام، وحصلوا على فيلم "واحد تاني" وحصلوا على إيرادات كبيرة.

وشدد على أن سينما الشعب هو مشروع دولة الجميع يعمل عليه، وليس مشروع فرد بعينه، رافضا نسب سينما الشعب لشخص بعينه، وإنما هو مشروع الدولة المصرية بالكامل. 
 

تامر عبد المنعم سينما سينما الشعب الشركة المتحدة أحدث الأفلام الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

معركة كلامية بين خالد الغندور وأحمد شوبير بسبب إمام عاشور.. شاهد

ترشيحاتنا

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

واحدة منها بـ 13 مليون جنيه | محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

تتحدى جوجل و آبل .. «ميتا» تتيح تنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

عمدة نانتير يطالب الشرطة بالتفكير في تعاملها بعد مقتل نائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

بعد تحذير هيئة الدواء.. علامات لو ظهرت في شعرك تسبب مرضا خطيرا

رقم صادم | سعر قميص محمود العسيلي في حفل الساحل يثير الجدل

بسكوتاية.. حسن شاكوش وصافينار يشعلان حفل الساحل الشمالي |شاهد

فيديو

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ