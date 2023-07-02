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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج امتحانات كلية الذكاء الاصطناعي جامعة حلوان عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان نتائج مرحلة البكالوريوس وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

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لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

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مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن بدء دورات تدريبية في اللغة العربية أول يوليو

وكشفت إدارة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن مجلس الكلية قد اعتمد  نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية وأعلنت نتائج جميع الفرق علي الموقع الرسمي لجامعه حلوان، تحت رياده الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت إدارة الكلية انه يمكن الاطلاع علي نتائج الامتحانات من خلال الموقع الرسمي لجامعة حلوان عن طريق بطاقة الرقم القومي

وكشفت الكلية أنه لمزيد من المعلومات عن برامج الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان يمكن زيارة الصفحة الرسمية على فيسبوك من خلال الرابط التالي: https://m.facebook.com/fci.helwan.edu

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان مرحلة البكالوريوس الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي Jobs Education

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