عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوات تجميد الشمام.. ونصائح عند الاستخدام

الشمام
الشمام

هل يمكن تجميد الشمام؟.. يمكن تجميد الشمام، ولكن من المهم ملاحظة أن تجميد الشمام يؤثر على نسيج الفاكهة ويجعلها تفقد بعض من قوامها وقدرتها على الإفراز للسوائل عندما تذوب، ولذلك، فإن الشمام المجمد غالباً ما يستخدم كمكون في العصائر والمشروبات الأخرى.

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلي هبة محمد لـ صدى البلد، إذا كنت ترغبين في تجميد الشمام، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. تقطيع الشمام إلى قطع صغيرة وإزالة البذور.

2. توزيع الشمام في أكياس تجميد وإزالة الهواء من الأكياس.

3. وضع الأكياس في الفريزر وتجميدها عند درجة حرارة تصل إلى -18 درجة مئوية.

4. عندما تستخدمين الشمام المجمد، اتركيه يذوب في الثلاجة قبل استخدامه.

يمكن تجميد الشمام لمدة تصل إلى 8-10 أشهر، ولكن من المهم ملاحظة أن جودة الشمام قد تتأثر بعد فترة التجميد الطويلة.

الاقتصاد المنزلي الشمام المشروبات درجة حرارة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن اللاعب محمد المغربي

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

الاتحاد الأوروبي يجمد 26 مليار دولار من أصول الروس الخاضعين للعقوبات

عصير صيفي يعالج عسر الهضم وتقلصات المعدة.. تعرف على طريقة عمله

فيديو أثار الجدل| كيف عادت سمكة مجمدة إلى الحياة بعد رجوعها للمياه؟

فرصة لرجال الأعمال والمطورين العقاريين| رئيس الوزراء يزف البشائر لراغبي الاستثمار.. تفاصيل 22 قرارا جوهريا

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

ترشيحاتنا

حكم الطواف حول الكعبة من الدور الثاني أو الثالث بالمسجد الحرام .. هل يكون باطلا؟

فرنسا.. القبض على 135 شخصا في باريس ومرسيليا بعد تصاعد موجة العنف

سعر الذهب عيار 24 اليوم 2-7-2023

للموظفين.. حظر الترويج لصالح أحزاب سياسية في قانون الخدمة المدنية

حلم باريس| منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.. سحق الجابون واقترب من الأولمبياد

إسرائيل تشن ضربات جوية على سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

بعد عصيان إمام عاشور ورفض العودة لناديه|بماذا أغرى الأهلي نجم ميتلاند الدنماركي للتوقيع؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ