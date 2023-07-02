خطوات تجميد الشمام.. ونصائح عند الاستخدام

هل يمكن تجميد الشمام؟.. يمكن تجميد الشمام، ولكن من المهم ملاحظة أن تجميد الشمام يؤثر على نسيج الفاكهة ويجعلها تفقد بعض من قوامها وقدرتها على الإفراز للسوائل عندما تذوب، ولذلك، فإن الشمام المجمد غالباً ما يستخدم كمكون في العصائر والمشروبات الأخرى.

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلي هبة محمد لـ صدى البلد، إذا كنت ترغبين في تجميد الشمام، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. تقطيع الشمام إلى قطع صغيرة وإزالة البذور.

2. توزيع الشمام في أكياس تجميد وإزالة الهواء من الأكياس.

3. وضع الأكياس في الفريزر وتجميدها عند درجة حرارة تصل إلى -18 درجة مئوية.

4. عندما تستخدمين الشمام المجمد، اتركيه يذوب في الثلاجة قبل استخدامه.

يمكن تجميد الشمام لمدة تصل إلى 8-10 أشهر، ولكن من المهم ملاحظة أن جودة الشمام قد تتأثر بعد فترة التجميد الطويلة.