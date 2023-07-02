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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أماني كمال تشارك متابعيها صورا جديدة عبر إنستجرام

أماني كمال
أماني كمال

شاركت الفنانة أماني كمال متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أماني في الصور بإطلالة متميزة، من علي البحر أثناء عطلتها الصيفيه.

 

ويذكر أنه قد روجت الفنانة أماني كمال لـ مسلسلها الجديد “حكايات جروب الماميز” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

ونشرت أماني البوستر التشويقي للمسلسل، وعلقت:"توفيق يارب مسلسل حكايات جروب الماميز  أول حلقة يوم السبت ان شاء الله"

 

انتهت ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان من كتابة مسلسل حكايات، وفي انتظار العرض قريباً على قناة  On وOn Drama  ومنصة Watch it، ويتكون مسلسل حكايات من 45 حلقة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بعنوان حكايات جروب العيلة، والثاني حكايات جروب الماميز، والثالث حكايات جروب الدفعة.

 

ويقوم ببطولة الجزء الأول حكايات جروب العيلة، النجوم سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغني، حنان سليمان، صفاء جلال، إسلام جمال، رشا مهدي، جيهان الشماشرجي، منير مكرم، وهو سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبد الله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج منال الصيفي.

 

بينما يقوم ببطولة الجزء الثاني حكايات جروب الماميز، النجوم خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، أماني كمال، انتصار، حجاج عبد العظيم، هبة عبد الغني، وهو سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، مي سعيد، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج أحمد صالح.

 

كما يتصدر بطولة الجزء الثالث حكايات جروب الدفعة، النجوم شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبه وبسمة داود وولاء الشريف وصفاء الطوخي وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.

أماني كمال

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