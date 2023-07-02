السعودية تحذر مواطنيها: موجة طقس سيئ تضرب المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، اليوم الاحد، من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة.



وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

وأشار التقرير إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد للأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.