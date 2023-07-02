تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الأحد

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

وأشار التقرير إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد للأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ويتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على المنطقة الشرقية.

فيما تشير التوقعات إلى تسجيل مدينتي مكة المكرمة والرياض درجة حرارة بمقدار 44 مئوية، فيما تسجل مدينتا المدينة المنورة والدمام 45 درجة مئوية، و39 درجة مئوية في مدينة جدة.