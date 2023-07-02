وزير الشئون الإسلامية السعودي: 1300 داعية نشروا الوعي بين الحجاج

أكد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، أنه بفضل الدعما الكبير الذي تلقاه الوزارة من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، ومن ولي العهد محمد بن سلمان قامت الوزارة بأعمال كبيرة منها نشر الوعي بين الحجاج، منذ أكثر من شهر قبل موسم الحج.

وقال عبد اللطيف آل الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه كان هناك أكثر من 1300 داعية قاموا بأداء مهامهم من نشر الوعي واعطاء الدروس الدينية ونشر التعليمات، بين الحجاج.

وتابع وزير الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، أنه كان هناك خدمة الهاتف المجاني، تم تقديمها للحجاج، من خلال الاجابة على كافة الإستفسارات للحجاج، وبأكثر من لغة.