أستاذ بجامعة الأزهر: حجاج بيت الله الحرام يعودون إلى أوطانهم بصفاء كامل

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، أن حج بيت الله الحرام تهفو إليه قلوب جميع المسلمين، مشيرا إلى أن كل المسلمين يتحملون المشاق والصعاب من أجل أداء فريضة الحج.

وقال حسن القصبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن المسلم في أرض الله الحرام، اصتاله فقط بالله سبحانه وتعالى، ويتحمل المشاق والصعاب من أجل أن يتقبل الله سبحانه وتعالى الحج من الحجيج.



وتابع استاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، أن حجاج بيت الله الحرام يعودون إلى أوطانهم بصفاء كامل، وقد تغيرت أحوالهم.

أهم شروط الحج

وأشار حسن القصبي إلى أن أهم شروط الحج، أن يكون الحاج قادرا على أداء الفريضة، سواء القدرة المالية والبدنية والإجتماعية.