بكاء ودموع طلاب وطالبات الثانوية العامة بالغربية لصعوبة الفيزياء والتاريخ ..صور

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الصدمة والبكاء بين صفوف الأسر والعائلات عقب انتهاء أبناءهم من أداء امتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ إثر صعوبة محتويات الأسئلة طوال الثالث ساعات المحددة للإجابة علي مادتي شعبتي الادبي والعلمي.

كما أعرب الطلاب والطالبات عن استياءهم من صعوبة الأسئلة المقالية وعدم توافر الوقت علي الإجابة لكافة محتوي أسئلة المادتين المشار إليهما.

من ناحية أخري، أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية شكاوى رسمية من طلاب الصف الثالث الثانوى العام حتى الأن، حول أى مشكلات بامتحانى الفيزياء والتاريخ.

وأوضح "حسن"، إن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة الغربية، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة 22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم و4 آلاف و977 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية قسم رياضة ، و13 ألفا و348 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية و110 طلاب للدولي، وذلك داخل 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، و59 لجنة موزعة على قطاع المنصورة.

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