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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فعل شرطي واحد.. مقتل نائل يضرب السياحة في فرنسا

برج إيفل في باريس
برج إيفل في باريس

 

تشهد فرنسا تراجعا في النشاط السياحي، مع مقتل الشاب المراهق نائل برصاص الشرطة،حيث هبطت أعداد الحجوزات في الفنادق والمنتجعات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


قال تييري ماركس رئيس جمعية لتنظيم عمل الفنادق والمطاعم في فرنسا، إنه منذ مقتل نائل مرزوق ابن الـــ17 عاما، خلال تدقيق مروري في نانتير في ضاحية باريس الثلاثاء، تراجعت الأمور.

ذكر ماركس "شهدت الفنادق الأعضاء في الجمعية موجة من إلغاء الحجوزات في جميع المناطق المتضررة جراء التخريب والصدامات".

وأضاف ماركس، إنه يتلقى رسائل يومية من أصحاب المحال والمقاهي وغيرها، يقولون فيها أنها يعانون بشدة. 

 

وتوجه ماركس، إلى السلطات طالبًا منها أن تفعل "كل شيء" لضمان سلامة العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم، في أكثر الوجهات السياحية شهرة في العالم.

 دعا اتحاد متاجر التجزئة الفرنسي الشرطة إلى تعزيز التدابير الأمنية حول المتاجر، مشيرإ إلى أن أعمال الشغب، حدث خلالها أعمال نهب واسعة، حيث تم تخريب أو نهب أو إحراق أكثر من مائة متجر.

 

الفنادق والمطاعم فرنسا مقتل نائل مرزوق نائل النشاط السياحي رصاص الشرطة

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