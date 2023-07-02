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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

عنف ودمار باريس.. هذا ما فعلته العنصرية بأهم دول السياحة العالمية

عنف ودمار ونيران
عنف ودمار ونيران في باريس

مع الاحتجاجات العنيفة والنارية التي تجتاح باريس ومدن أخرى في جميع أنحاء فرنسا ، في أعقاب إطلاق الشرطة النار على صبي مراهق وقتله، يتساءل العديد من الملايين الذين يخططون لزيارة فرنسا هذا الصيف عما إذا كان من الآمن المضي قدمًا في رحلتهم، أم لا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأدت الفوضى والدمار والمواجهات إلى فرض حظر التجول في بعض البلدات المحيطة بالعاصمة.

وواجهت خدمات الحافلات والترام اضطرابات مع أمر بإغلاق جميع أنحاء البلاد الساعة 9 مساءً يوم الجمعة في محاولة لوقف العنف.

ومع بدء موسم السفر - مدعومًا بشكل أكبر ببدء سباق دورة فرنسا للدراجات الذي يستمر لمدة أسبوعين والذي يعد الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم -، تقول الأحداث أن الأمور لاتسير في فرنسا لصالح زيارتها، مع الاضطرابات الكبيرة الحادثة بها.

ماذا يحدث في فرنسا الآن؟


واندلعت أعمال عنف في مناطق داخل بعض المدن الفرنسية الكبرى بعد عدة ليال متتالية بعد مقتل مراهق يدعى نائل مرزوق ، من أصل جزائري ، برصاص الشرطة - وهو حادث تم تسجيله على شريط فيديو.

وبدأت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين ليلة 27 يونيو في ضاحية نانتير الباريسية ، حيث قُتل مرزوق ، وامتدت منذ ذلك الحين إلى أجزاء أخرى من العاصمة وعدة مدن أخرى، وحتى الآن.

وقُبض على الآلاف  منذ ليلة 29 يونيو ، مع استمرار تصاعد الغضب.

ويبدو أن وفاة مرزوق قد أصبحت نقطة اشتعال للغضب من عدم المساواة العرقية في فرنسا وبروز التمييز من قبل الشرطة.


وأضرمت النيران في المباني والمركبات خلال الاضطرابات. أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ، محادثات أزمة وسط مخاوف من أن تشهد البلاد تجددًا للعنف كما في 2005 والذي أدى إلى حالة الطوارئ.

ما هي المدن المتضررة؟
 

وبدأت الاحتجاجات في نانتير ، إحدى ضواحي منطقة العاصمة شمال غرب باريس.

وبعد ذلك ، كانت هناك احتجاجات في مناطق أخرى حول العاصمة: بيزونز وجينفيلييه وجارجيس-ليس-جونيس وأسنير-سور-سين ومونتروي ونيوي-سور-مارن وكلامارت ومودون، علاوة على ذلك، تأثر مدن أخرى، وهي مدن السياحية الرئيسية: مرسيليا وبوردو في الجنوب ، وكذلك المدن الشمالية ليل - محطة قطار يوروستار من لندن - وروبيكس.

ليس من الواضح في الوقت الحالي إلى متى ستستمر الاحتجاجات وما هي الإجراءات الإضافية التي ستتخذها الحكومة الفرنسية لمحاولة التصدي لها.

تحذر إرشادات السفر  في العديد من البلدان من الاحتجاجات وتحث الناس على مراقبة الأخبار والتحقق من منظمي الرحلات السياحية.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في 29 يونيو ، إنذارًا أمنيًا يغطي فرنسا سلط الضوء على التداعيات العنيفة لإطلاق النار على المراهق وحذرت مواطنيها بالابتعاد عن بؤر التوتر.

وأضافت: "من المتوقع أن تستمر هذه التظاهرات ، إلى جانب الاحتجاجات العفوية ، وقد تتحول إلى أعمال عنف".

كما أصدرت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة تحذيرات حول فرنسا.

 

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