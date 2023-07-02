الوجه المظلم لفرنسا يجبر الشباب على الدخول في حالة حرب مع الحكومة .. صور

تعكس تكتيكات وتحركات وممارسات الشرطة "العدوانية" التي أدت إلى مقتل نائل مرزوق مشاكل أوسع في المجتمع الفرنسي، أكبر من مجرد حدث فردي متكرر، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

سارع السياسيون اليمينيون واليساريون وعلماء الاجتماع والمحللون والمعلقون إلى إدانة وتفسير وتبرير الغضب والعنف الذي اندلع في العديد من المدن الفرنسية بعد إطلاق الشرطة النار يوم الثلاثاء الماضي على نائل مرزوق، الصبي الذي يبلغ من العمر 17 عامًا .

لكن بعض الشهادات الأكثر ايضاحًا جاءت من كندرا ، وهي من سكان منطقة بابلو بيكاسو في ضاحية نانتير بباريس، بالقرب من المكان الذي قُتل فيه المراهق أثناء توقيفه.

ووقع 21 حادث إطلاق نار مميت من قبل الشرطة منذ عام 2020، وكان معظم الضحايا من أصل أسود أو عربي.

قالت كندرا ، 40 سنة ، لصحيفةالجارديان : "لساعات طويلة الليلة الماضية، احتشد الشباب في كل مكان، في مجموعات . أعتقد حقًا أن الشباب هنا يعتبرون أنفسهم في حالة حرب. يرون أنها حرب ضد النظام. إنها ليست فقط ضد الشرطة، إنهم يرونها أبعد من ذلك، وإلا لما رأيناها في جميع أنحاء فرنسا. لا يقتصر الهجوم على الشرطة فحسب ، بل يتم استهداف قاعات المدينة والمباني ... هناك بُعد سياسي، وإحساس بأن النظام لا يعمل. يشعر الشباب بالتمييز والتجاهل ".

لاتعد هذه الحادثة منعزلة عن غيرها، بل تعكس مشاكل أوسع في الشرطة الفرنسية والعلاقات بين الأعراق والمجتمع يجب أن تكون واضحة للجميع.

بالمعنى الواسع، يقول مفكرون، أن مقتل مرزوق ، أثار أسئلة محيرة حول إصرار فرنسا على الاستيعاب العنصري ، رافضة التخلي عن عمق الماضي الاستعماري، الذي لا يزال رسميًا يعاني من عمى الألوان .



واعتبر مفكرون، إن الأساليب العدوانية ، والوحشية في بعض الأحيان التي تستخدمها الشرطة الفرنسية المدججة بالسلاح وغير المنضبطة هي مشكلة طويلة.

تم تسليط الضوء على هذه القضية خلال احتجاجات "السترات الصفراء" بين عامي 2018-2019 ، عندما أصيب آلاف المتظاهرين (والعديد من الضباط).

نشأت مشاكل مماثلة خلال احتجاجات إصلاح نظام التقاعد هذا العام.

وتنتقد منظمات الحريات المدنية ما تقوم به الشرطة بشدة.

وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى الأسبوع الماضي ، إن إطلاق النار على مرزوق هي "لحظة لفرنسا للتعامل بجدية مع القضايا العميقة للعنصرية والتمييز العنصري في تطبيق القانون".

وأكد الباحثون، إن فشل الطبقات السياسية في فرنسا في معالجة هذه القضية هو أحد أسباب اعتقاد العديد من الشباب ، وخاصة الملونين ومتعددي الأعراض والمهاجرين، بأنهم في حالة حرب مع "النظام".