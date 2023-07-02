عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: كييف فقدت 150 شخصا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه

كييف
كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن كييف فقدت ما يصل إلى 150 شخصًا، ودبابة ومركبتي قتال مشاة، في منطقة بياتيكاتكي وميرني، على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.
 

وأضافت أن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولة القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسنو ليمانسكي وجنوب دونيتسك.

ووفقا لها، نجحت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" في صد 11 هجومًا للعدو، في مناطق أرتيوموفسك وفوديان ونوفوباخموتوفكا وسفيرنوي وبيرفومايسكوي ومارينكا في دونيتسك.

وخسرت كييف على هذه المحاور ما يصل إلى 360 جنديًا أوكرانيًا، و6 دبابات، و8 مركبات قتال مشاة، و5 مركبات، ومدفع M119 الأمريكي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، وأيضًا مدافع هاوتزر الذاتية الحركة من طراز غفوزديكا.

بالإضافة إلى ذلك، في مناطق سيفرسك وغريغوروفكا (جمهورية دونيتسك)، تم تدمير مستودعات الذخيرة للواءي الهجوم الجوي الآلي 92 و95 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت: "على محور كراسنو ليمانسكي، صدت وحدات مجموعة القوات "المركز" بالضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثلاث هجمات، شنتها وحدات الهجوم 95 والألوية الميكانيكية 66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تورسكوي (جمهورية دونيتسك)، وتشيرفونايا ديبروفا ونيفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وفي منطقة كوزمينو في لوغانسك، تم إيقاف أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

تم القضاء على نحو 95 جنديًا أوكرانيًا ودبابة واحدة ومركبتي مشاة قتالية وعربة قتال مدرعة وشاحنة صغيرة ومدفعتي هاوتزر من طراز دي-30 في يوم واحد.

الدفاع الروسية الضربات الجوية ونيران المدفعية القوات المسلحة الأوكرانية جمهورية لوغانسك جمهورية دونيتسك وزارة الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

الأهلي أم الزمالك.. شرط مفاجئ من ميتيلاند الدنماركي بشأن رحيل إمام عاشور

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

سوق سودا للدخان| ماذا يحدث في أسعار السجائر؟! ومفاجأة من الشركة للمستهلكين

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

قبل إغلاق موعد التقدم|إليك شروط وظائف القطار الكهربائي الخفيف 2023 والأوراق المطلوبة

موضوعات متعلقة

إسرائيل تعتزم شراء 25 طائرة إف -35 من أمريكا بـ3 مليارات دولار

التعاون الإسلامي تدعو لاتخاذ "تدابير جماعية" ضد تكرار تدنيس المصحف

مقتل نائل .. تحذير هام للعرب في فرنسا من استغلال المتطرفين وكارهي الأجانب

ماكرون يعقد مشاورات للوزراء بشأن الاضطرابات في فرنسا

غير آمنة.. التلاميذ يتلقون دروسهم داخل الكنائس بدلًا من المدارس في بريطانيا

رئيس صربيا: أوكرانيا ستحاول تصعيد هجومها المضاد قبل قمة الناتو

إيران تعلق تعيين مبعوث جديد للسويد بسبب واقعة إحراق المصحف الشريف

ترانزيت في بغداد.. إيران: تسيير رحلات سياحية غير مباشرة بين طهران والقاهرة

ترشيحاتنا

السويد تستنكر حرق المصحف وتدعو إلى احترام الحريات الدينية

فرنسا.. الخسائر تتجاوز الـ100 مليون يورو في مرسيليا بسبب أعمال العنف

مفاجأة صادمة .. الكشف عن حيلة أطقم الدبابات الأوكرانية للهروب من الحرب

كيف يرجع الحاج من الأراضي المقدسة كيوم ولدته أمه ؟

اليابان تتحدى الصين بإصلاح محركات F-35 الأمريكية

ذكرى ثورة 30 يونيو.. ماذا تعرف عن جرائم الجماعات الإرهابية بحق المصريين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقصر طريق لقلب الرجل معدته.. أبراج تفضل الأكل على الحب

وصفت الرجل بالخروف.. القصة الكاملة لتغريدة أحالت رضوى الشربيني للتحقيق

ماذا تمنى قبل رحيله؟| وفاة آخر سقا في مصر.. شاهد أحدث لايف له

أستراليا أول دولة تعتمد مواد مخدرة مستخلصة من الفطر السحري لعلاج الاكتئاب

فيديو

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

إيقاف رضوى الشربيني.. قصة بوست الخروف وإهانة الرجال وcbc تحيلها للتحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ