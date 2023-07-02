أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن كييف فقدت ما يصل إلى 150 شخصًا، ودبابة ومركبتي قتال مشاة، في منطقة بياتيكاتكي وميرني، على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.



وأضافت أن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولة القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسنو ليمانسكي وجنوب دونيتسك.

ووفقا لها، نجحت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" في صد 11 هجومًا للعدو، في مناطق أرتيوموفسك وفوديان ونوفوباخموتوفكا وسفيرنوي وبيرفومايسكوي ومارينكا في دونيتسك.

وخسرت كييف على هذه المحاور ما يصل إلى 360 جنديًا أوكرانيًا، و6 دبابات، و8 مركبات قتال مشاة، و5 مركبات، ومدفع M119 الأمريكي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، وأيضًا مدافع هاوتزر الذاتية الحركة من طراز غفوزديكا.

بالإضافة إلى ذلك، في مناطق سيفرسك وغريغوروفكا (جمهورية دونيتسك)، تم تدمير مستودعات الذخيرة للواءي الهجوم الجوي الآلي 92 و95 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت: "على محور كراسنو ليمانسكي، صدت وحدات مجموعة القوات "المركز" بالضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثلاث هجمات، شنتها وحدات الهجوم 95 والألوية الميكانيكية 66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تورسكوي (جمهورية دونيتسك)، وتشيرفونايا ديبروفا ونيفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وفي منطقة كوزمينو في لوغانسك، تم إيقاف أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

تم القضاء على نحو 95 جنديًا أوكرانيًا ودبابة واحدة ومركبتي مشاة قتالية وعربة قتال مدرعة وشاحنة صغيرة ومدفعتي هاوتزر من طراز دي-30 في يوم واحد.