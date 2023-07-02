وكيل وزارة التعليم بالفيوم تنعى موجه إدارة يوسف الصديق المتوفى بجدة

تقدمت الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بخالص العزاء و صادق المواساة لأسرة وجيه عبدالحميد راضي، موجه الدراسات الاجتماعية بإدارة مركز يوسف الصديق التعليمية، والذي وافته المنية أثناء أداء مناسك فريضة الحج بالحرم المكى.

وأضافت أن المغفور له من رجال التعليم المشهود لهم بالسُمعة الطيبة والأخلاق الحسنة والقبول من الجميع داعين الله عز وجل أن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان.

وكان المغفور له يعمل موجه بادارة يوسف الصديق التعليمية بمحافظة الفيوم ، ووافته المنية أثناء أداء مناسك الحج داخل الحرم المكى بالمملكة العربية السعودية ، وسيتم دفنه فى البقيع .

وقال محمد سيد، أحد أصدقاء موجه الإدارة المتوفى، إن الراحل كان مشهودا له بالتدين وحسن الخلق وفعل الخير والمواظبة على العمل، وتوفى بملابس الإحرام في آخر أيام التشريق بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج وأكد أنه سوف يدفن في البقيع .