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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة حلوان.. الاطلاع على نتائج الكليات عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان لطلاب الكليات كيفية الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ٢٠٢٣ ، لكافة الكليات و كافة المراحل الدراسية. 

 

حيث كشفت جامعة حلوان أنه يمكن الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال الموقع الالكتروني للجامعة عبر هذا الرابط :  :http://app1.helwan.edu.eg/

و للاطلاع علي النتائج يجب اتباع الخطوات التالية 

- الدخول على موقع نتائج جامعة حلوان.

-  اختيار كلمة نتائج الكلية الخاصة به.

-  إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

-  ملء البيانات المطلوبة دون أخطاء.

- يجب الضغط على كلمة استعلام.

- ستظهر نتيجة الترم الثاني فورًا.

 

جدير بالذكر أنه أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي عن بالغ سعادتها بتواجدها بجامعة حلوان العريقة التي تحتوي على ٢٢٠ ألف طالب، مشيدة بتعبئة ٨٠٠ متطوع من كليات التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بصندوق مكافحة الإدمان، ليصبح إجمالي المتطوعين بالصندوق ٣٢٨٠٠، مؤكدة على اهتمام الوزارة بمشاركة جامعة حلوان في العديد من المجالات التي تتميز وتتفرد بها، من خلال المسابقات والمشاريع والأنشطة المختلفة.

الفصل الدراسي الثاني أمتحانات الفصل الدراسي جامعة حلوان Jobs Education

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