بشاير العيد وصلت.. خفض أسعار السلع والمنتجات الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة

تتبع الدولة خطة ممنهجة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع أبرزها الإفراج الجمركى عن البضائع والسلع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية وصلت نحو٣٢ مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، الأمر الذى أشاد به عدد من أعضاء مجلس النواب وأكدوا أنه سيساهم فى خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

خفض أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق

أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى إعداد خطة كاملة لخفض أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق خلال الفترة المقبلة عن طريق الافراج عن السلع والبضائع فى الموانئ المختلفة.

وأكدت الكسان فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى لتحجيم التضخم ومواجهته بقوة وتستمر فى تلبية احتياجات المواطنين من خلال الافراج الجمركي عن السلع فى الموانئ المختلفة لخفض سعر السلع خلال الفترة المقبلة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة الزمت التجار بوضع تسعيرة علي جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها للقضاء علي الغش والنصب واستغلال الظروف الراهنة في التكسب غير المشروع والتربح السريع عن طريق استغلال الازمة في بيع المنتجات بأسعار خيالية دون التقيد بأي معاير، والدولة وضعت حدا لذلك من خلال الزامهم بالتسعيرة الاجبارية.

وتابعت النائبة حدثها قائلة:" الفترة المقبلة ستشهد هبوط كبير في أسعار السلع والمنتجات ويجب علي جميع المواطنين التبليغ فورا حال اكتشاف أي عملية نصب او احتيال من جانب أحد الأسواق أو السوبر ماركت أو الصيدليات أو غير ذلك من المنافذ التي تبيع السلع والأدوية والمنتجات الأخرى التي تتضمن تسعيرة إجبارية وأي رفع لهذه الأسعار يجب تبليغ جهاز حماية المستهلك فورا".

وأشادت النائبة بتأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.