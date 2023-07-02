أنا اللي طلبت.. كولر يدافع عن نجم الأهلي رغم التعادل مع فيوتشر

دافع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بعد التعادل مع فيوتشر سلبيًا ضمن منافسات الدوري المصري.

وأضاع تاو العديد من الفرص في مباراة الأهلي أمام فيوتشر، ما أدى إلى خروج اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كولر يدافع عن نجم الأهلي

وقال كولر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: “أرى أن بيرسي تاو نشط جدا وأنا من يطلب منه مراوغة اللاعبين في موقف 1 ضد 1”.

واختتم كولر: “لم يكن موفقا اليوم وأهدر فرصة للتهديف ولكن أرى أنه من أخطر اللاعبين في المباراة ودائما ما سأطلب منه المحاولة والمراوغة”.