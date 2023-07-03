أستاذ دراسات بيئية: استثمار المخلفات بشكل سليم كنز.. فيديو

تحدث الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، عن أهمية الاستثمار في المخلفات وإعادة تدويرها.

وقال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مصر اهتمت في الفترة الأخيرة بموضوع تدوير المخلفات، لأن المخلفات نعمة وليست نقمة إذا ما تم استثمارها بشكل سليم".

وأضاف: "لدينا 26 مليون طن مخلفات سنويا، وهذه كمية كبيرة جدا، لذلك كان لابد من استخدامها وإعادة تدويرها"، لافتا: "تم توقيع عيد إنشاء أول محطة لمعالجة المخلفات في محافظة الجيزة على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تصل إلى 120 مليون دولار وسيساهم في تحويل المخلفات إلى طاقة".

