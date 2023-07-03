وزيرة الخزانة الأمريكية تزور الصين

أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الإثنين، عن إجراء وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين زيارة إلى الصين بداية من ال6 من يوليو الجاري إلى الـ9 من نفس الشهر.

فيما قال مسؤول بالخزانة الأمريكية وفق ما نقلته رويترز إن الوزيرة يلين ستناقش التحديات العالمية من بينها التغيرات المناخية وأزمة الديون خلال زيارتها إلى الصين.

وأضاف المسؤول أن الزيارة تأتي بهدف تعزيز الاتصالات بين البلدين، وتحقيق الاستقرار في العلاقة بين واشنطن وبكين.

ومن ناحية أخرى، أكد المسؤول بالخزانة الأمريكية أن هذه الزيارة تأتي عقب تأجيلات عدة، وذلك عقب زيارة وزير الخارجية انتوني بلينكن إلى الصين.