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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية تزور الصين

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الإثنين، عن إجراء وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين زيارة إلى الصين بداية من ال6 من يوليو الجاري إلى الـ9 من نفس الشهر.

فيما قال مسؤول بالخزانة الأمريكية وفق ما نقلته رويترز إن الوزيرة يلين ستناقش التحديات العالمية من بينها التغيرات المناخية وأزمة الديون خلال زيارتها إلى الصين.

وأضاف المسؤول أن الزيارة تأتي بهدف تعزيز الاتصالات بين البلدين، وتحقيق الاستقرار في العلاقة بين واشنطن وبكين.

ومن ناحية أخرى، أكد المسؤول بالخزانة الأمريكية أن هذه الزيارة تأتي عقب تأجيلات عدة، وذلك عقب زيارة وزير الخارجية انتوني بلينكن إلى الصين. 

التغيرات المناخية التحديات العالمية الخزانة الأمريكية انتوني بلينكن

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