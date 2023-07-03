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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أنشطة المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا بدمياط

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

تواصل المراكز الرياضية  فعاليات التدريب بالقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  بدمياط ، والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

ينفذ المشروع بمركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت ابو غالب ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات  تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة ، كرة القدم ، كاراتيه ، العاب ترويحية لجميع الفئات خلال الفترة من 15/ 5 حتي 15 / 8 / 2023.

يهدف المشروع الى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للقري الأكثر احتياجا والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط
وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية

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دمياط أكثر احتياجا الإدارة العامة للقاعدة الشعبية حياة كريمة بدمياط مبادرة الرئاسية وزير الشباب والرياضة

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