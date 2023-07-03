وصفة رضوى الشربيني لنفخ الشفايف.. تعرفي عليها

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني علي صفحة برنامجها انتي وبس فيديو عن سر نفخ شفاهها.

وقالت رضوي مانفختش شفايفي والسر في وصفة طبيعية.

وقدمت رضوي الوصفة وتجربتها علي الهواء أمام الجميع وقالت إن الوصفة يجب تجربتها أولا للتأكد من عدم وجود حساسية لأي مكون منها.

والوصفة هي عبارة عن قرفة وشطة وفازلين طبي وزيت اللوز الحلو وكل ما عليكي هو تقليب المكونات جيدا ثم تطبيقها علي الشفايف بنفس طريقة وضع أحمر الشفاه.

وأشارت رضوي الي أن هذه الوصفة تشعرين بفاعليتها عندما تتفاعل من الشفايف وتترك الوصفة من ٥ إلى ١٠ دقائق ثم إزالتها بالمنديل.