المقاومة الفلسطينية: استمرار عدوان الاحتلال على جنين سيحدد طبيعة الرد

علقت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية على عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 4 شهداء وإصابة 27 أخرين.

وكشفت الغرفة خلال بيان لها أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين.

وقالت الغرفة المشتركة في البيان "المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بإيذاء شعبنا، وأن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال سيحدد طبيعة رد المقاومة ".

كما دعت الغرفة" المقاتلين في كافة الساحات للاستعداد للرد إذا قرر الاحتلال مواصلة جرائمه".

وناشدت الغرفة الفلسطينيين في كل المدن والقرى والمخيمات خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه.