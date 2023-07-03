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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على حركة المرور بالطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة

صدى البلد

شهدت الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات داخل الشوارع والميادين والمحاورالرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، صباح اليوم الإثنين ، وذلك تزامنًا مع عطلة عيدالاضحى المبارك، وسط تمركزالخدمات المرورية اللازمة، لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة. 

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كما كثفت الإدارة العامة للمرور من انتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث.

 وشهدت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة سيولة مرورية، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي.

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