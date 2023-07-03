3 كيلو من الفودو | حبس عصابة تاجرات المخدرات بالساحل

أمرت جهات التحقيق بالساحل، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما حيازة كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو جرام و كمية من مخدرى "الحشيش والآيس" وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية..

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة قيام عصابة نسائية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطة الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 متهمات حال تواجدهن بالمنطقة سكنهم، وبحوزتهن (كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الحشيش والآيس" – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهن اعترفن بحيازتهن للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتفان المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.