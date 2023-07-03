أمريكا تثمن مثابرة شعب بيلاروسيا في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية

ثمنت الولايات المتحدة، اليوم /الاثنين/، مثابرة شعب بيلاروسيا في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.



ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته "الخارجية الأمريكية"؛ بمناسبة ذكرى استقلال بيلاروسيا - إلى "الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين البيلاروسيين الذين يزيد عددهم عن 1500 شخص وإلى إنهاء القمع المستمر في بيلاروسيا".



وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "الولايات المتحدة دافعت عن بيلاروسيا الديمقراطية والمستقلة ذات السيادة لأكثر من 30 عامًا"، مؤكدا "استمرار هذا الالتزام".



وأضاف أن "الولايات المتحدة تشيد وتدعم جهود شعب بيلاروسيا الدؤوبة لمناصرة اللغة والثقافة وهوية بيلاروسيا الفريدة"، متابعا: "لقد ألهمت شجاعة شعب بيلاروسيا ومرونته ومثابرته في السعي وراء مستقبل ديمقراطي ومستقر، العالم بأسره".



واختتم وزير الخارجية الأمريكي البيان بالقول: "بمناسبة يوم الاستقلال الرسمي لبيلاروسيا، يبعث شعب الولايات المتحدة الأمريكية بأحر تمنياته لشعب بيلاروسيا".