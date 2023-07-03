عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستر إكس يتذيل إيرادات شباك التذاكر.. تعرف على أرقامه

أبطال مستر إكس
أبطال مستر إكس

تذيل فيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي، قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى في السينمات المصرية، عقب طرحه منذ أيام للعرض والمنافسة. 

 

وحقق فيلم مستر إكس، أمس الأحد، إيرادات بلغت حوالي مليون و600 ألف جنيها مصريا، ليأتي في المركز الرابع بعد فيلم تاج للفنان تامر حسني. 

 

تصدر فيلم بيت الروبي قائمة إيرادات  أفلام عيد الأضحى أمس الأحد، بالتوازي مع انتهاء إجازة عيد الأضحى بعدما حقق نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية. 

 

وبلغت إيرادات بيت الروبي أمس الأحد، أكثر من 8 ملايين جنيه، ويليه فيلم البعبع محققا أكثر من 3 ملايين جنيه أيضا، وفي المركز الثالث فيلم تاج محققا إيراد يومي حوالي 3 ملايين جنيه. 

 

وكشف الفنان أحمد فهمى بعض كواليس فيلمه "مستر اكس" والذى يعرض حاليا فى السينما والذى يشاركه البطولة فيه هنا الزاهد.

 

وقال أحمد فهمى فى تصريحات لصدى البلد: ان فيلم مستر إكس كان مرهق جدا حيث استغرق التحضير له وتصويره عام ونصف والجميع بذل مجهودا كبيرا حتى يخرج العمل بالشكل المطلوب.

 

وأضاف أحمد فهمى : سعدت بالتعامل مع كل فريق العمل وأرى اننا إمام منافسة قوية من الأفلام الأخرى التى يتم عرضها مثل بيت الروبى وتاج والبعبع.

 

وأوضح أحمد فهمى أن عمله القادم وهو فيلم سفاح الجيزة ومن المقرر ان يعرض فى الصيف وهو عن قصة حقيقية.

مستر اكس احمد فهمي أفلام عيد الأضحى أجازة عيد الأضحى السينمات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 / 7 / 2023

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

موضوعات متعلقة

بيت الروبي يتصدر إيرادات آخر أيام إجازة العيد ..وهذا ترتيب الأفلام

أبو يستعد لتصوير أغنيتين من ألبوم فارق عن الكل

إيرادات فيلم The Flash بعد أسبوعين من طرحه في السينمات العالمية

بتمايل على الـBeat.. إليسا تطرح أحدث أغنياتها من تأليف وألحان عزيز الشافعي

موعد حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

وفاة آلان أركين عن 89 عاما

عصام كاريكا يكشف سبب ارتدائه غطاء الرأس منذ سنوات| شاهد

بسبب العنصرية.. إدريس ألبا مُحبط من تقديم شخصية جيمس بوند

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا جنين إلى 5 شهداء و27 جريحا

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

صدمة بين زملاء الفنان أحمد قنديل بطل الاختيار 2 بعد رحيله المفاجئ

طواف الوداع وأحكامه وضوابطه.. احذر 4 أخطاء يقع فيها حجاج عند أدائه

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

أتفق مع كولر.. ميدو يقترح حلاً للقضاء على مشكلات الكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة لاعب كمال الأجسام چو لندنر.. علامات خطيرة للسكتة القلبية

بلاش تدخله البيت نهائيا.. تحذير من تناول اللانشون المباع بالأسواق لسبب خطير

بينهما 26 عاما وأنجبا 5 أطفال.. أمريكيان يثيران الجدل بشأن حياتهما

تحذير من تناول اللبن الرائب في الليل | سبب صادم

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ