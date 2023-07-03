مستر إكس يتذيل إيرادات شباك التذاكر.. تعرف على أرقامه

تذيل فيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي، قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى في السينمات المصرية، عقب طرحه منذ أيام للعرض والمنافسة.

وحقق فيلم مستر إكس، أمس الأحد، إيرادات بلغت حوالي مليون و600 ألف جنيها مصريا، ليأتي في المركز الرابع بعد فيلم تاج للفنان تامر حسني.

تصدر فيلم بيت الروبي قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى أمس الأحد، بالتوازي مع انتهاء إجازة عيد الأضحى بعدما حقق نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية.

وبلغت إيرادات بيت الروبي أمس الأحد، أكثر من 8 ملايين جنيه، ويليه فيلم البعبع محققا أكثر من 3 ملايين جنيه أيضا، وفي المركز الثالث فيلم تاج محققا إيراد يومي حوالي 3 ملايين جنيه.

وكشف الفنان أحمد فهمى بعض كواليس فيلمه "مستر اكس" والذى يعرض حاليا فى السينما والذى يشاركه البطولة فيه هنا الزاهد.

وقال أحمد فهمى فى تصريحات لصدى البلد: ان فيلم مستر إكس كان مرهق جدا حيث استغرق التحضير له وتصويره عام ونصف والجميع بذل مجهودا كبيرا حتى يخرج العمل بالشكل المطلوب.

وأضاف أحمد فهمى : سعدت بالتعامل مع كل فريق العمل وأرى اننا إمام منافسة قوية من الأفلام الأخرى التى يتم عرضها مثل بيت الروبى وتاج والبعبع.

وأوضح أحمد فهمى أن عمله القادم وهو فيلم سفاح الجيزة ومن المقرر ان يعرض فى الصيف وهو عن قصة حقيقية.