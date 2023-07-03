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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من حرارة شديدة إلى فيضانات مفاجئة.. الطقس المميت في الصين يهدد الملايين |شاهد

الصين
الصين

أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات مفاجئة في شمال الصين مما أدى إلى مقتل شخص واحد وجرف اثنين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم، الاثنين، في  أحدث حصيلة لضحايا أسابيع من الطقس القاسي الذي جلب البؤس إلى الكثيرين بينما لا توجد هناك أي علامات على انتهاءه.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة والحرارة الشديد والعواصف الباردة الأخيرة في تدمير البنية التحتية وعرضت المحاصيل والماشية للخطر في جميع أنحاء البلاد مما أثار مخاوف  1.4 مليار شخص في الصين من تغير المناخ.

وتسببت الأمطار في منطقة منغوليا الداخلية في فيضانات مفاجئة يوم الأحد مما أدى إلى مقتل شخص.

ومنذ يوم الجمعة، أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن عمال الإنقاذ في أجزاء مختلفة من جنوب الصين، بما في ذلك مقاطعة جويتشو الجنوبية الغربية، كانوا ينقلون الناس إلى منطاق أمنة بعيدة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأفادت وسائل الإعلام أن أمطارا غزيرة ضربت مقاطعة يونان خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كانت تجتاح السيارات في الشوارع التي كانت تشبه الأنهار، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وقتلت الانهيارات الطينية في مقاطعة سيتشوان، في الجنوب الغربي أيضا، العديد من الأشخاص الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن شمال الصين لا يزال في قبضة الطقس الحار غير المعتاد. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إنه من المتوقع أن يستمر الطقس الحار لمدة 10 أيام أخرى، حيث عبر الأشخاص الغاضبون عن إحباطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد نشر شخص "لقد سئمت من رؤية مصطلح درجة الحرارة الساخنة".

وقال آخر: "لا يمكنني حتى البكاء مع تبخر دموعي".

وعلى مدار أسابيع، حذر الخبراء المتنبئين بالطقس أيضا من الطقس شديد الحرارة، والذي غالبا ما يجلب العواصف الرعدية.

ويوم السبت، ضربت عواصف باردة في مقاطعة هيلونججيانج أسفرت قوتها عن تحطيم نوافذ المنازل والسيارات.

وتتزامن حالة الطقس القاسي هذه مع نفس الوقت الذي يتوقع فيه أن يزور جون كيري، مبعوث المناخ الأمريكي، الصين قريبا للمحادثات.

 

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