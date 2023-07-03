عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 120 ألف طن قمامة ومخلفات خلال 6 أشهر بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهد المبذول من وحدة التدخل السريع  بالديوان العام لرفع (120340)  طن قمامة ومخلفات مبانى خلال الفترة من 1 / 1 / 2023 حتى نهاية شهر يونيو الماضى.

وشدد على استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني  بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن و مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه اوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام  ان وحدة التدخل السريع قامت برفع (120340)  طن قمامة ومخلفات مبانى خلال الفترة م من 1 / 1 / 2023 حتى نهاية شهر يونيو الماضى  ، حيث تم رفع (36660) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز الزقازيق بواقع (1833) نقلة ، ورفع (2000) طن قمامة ومخلفات مبانى من حى أول الزقازيق بواقع (100) نقلة ، فضلاً عن رفع (300) طن قمامة ومخلفات مبانى من حى ثان الزقازيق بواقع (15) نقلة ، وكذلك رفع (9800) طن قمامة ومخلفات من مركز أبو كبير بواقع (490) نقله ، كما تم رفع (6020) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز ههيا بواقع (301) نقلة ، ورفع (28300) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز بلبيس بواقع (1415) نقلة ، وكذلك تم رفع (8320) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز منيا القمح بواقع (416) نقلة ، ورفع (8740) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز الحسينية بواقع (437) نقلة ، بالإضافة لرفع (2660) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القنايات بواقع (133) نقلة ، ورفع (17540) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القرين بواقع (877) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطاره ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

مراكز شباب الشرقية تواصل احتفالاتها بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة

وأشار المشرف العام على وحدة التدخل السريع انه تم  رفع (23060) طن قمامة ومخلفات مبانى خلال شهر يونيو الماضى من مراكز الزقازيق وبلبيس وحى أول الزقازيق بواقع (1153) نقلة وتوصيلها للمدفن الصحى بالخطارة.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المخلفات والقمامة بالشرقية تجمعات القمامة ثورة 30 يونيو المجيدة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

ترشيحاتنا

سُنة الظهر .. فائدتها وهل تحية المسجد تحسب منها ؟

توقعات بانخفاض تنسيق قبول كليات الطب والهندسة 2023

بن شرقي يصدم الزمالك ويبدأ فترة الإعداد مع الجزيرة الإماراتي

إرادة المصريين كتبت التاريخ.. كيف أسقط الشعب مخططات الإخوان وحلفائهم| أسرار 3 يوليو

مش هكمّل معاكم| نجم المغرب يضع الزمالك في أزمة بعد إصابة مصطفى شلبي

العراق يعلن القبض على 6 من قيادات داعش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الإجهاد والجفاف

احذروا المكملات الغذائية.. وفاة لاعب كمال أجسام شهير

توقف عن تناوله فورا .. الكولا الدايت تسبب الموت المفاجئ

فساتين أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني |شاهد

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ