رفع 120 ألف طن قمامة ومخلفات خلال 6 أشهر بالشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهد المبذول من وحدة التدخل السريع بالديوان العام لرفع (120340) طن قمامة ومخلفات مبانى خلال الفترة من 1 / 1 / 2023 حتى نهاية شهر يونيو الماضى.

وشدد على استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن و مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه اوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام ان وحدة التدخل السريع قامت برفع (120340) طن قمامة ومخلفات مبانى خلال الفترة م من 1 / 1 / 2023 حتى نهاية شهر يونيو الماضى ، حيث تم رفع (36660) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز الزقازيق بواقع (1833) نقلة ، ورفع (2000) طن قمامة ومخلفات مبانى من حى أول الزقازيق بواقع (100) نقلة ، فضلاً عن رفع (300) طن قمامة ومخلفات مبانى من حى ثان الزقازيق بواقع (15) نقلة ، وكذلك رفع (9800) طن قمامة ومخلفات من مركز أبو كبير بواقع (490) نقله ، كما تم رفع (6020) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز ههيا بواقع (301) نقلة ، ورفع (28300) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز بلبيس بواقع (1415) نقلة ، وكذلك تم رفع (8320) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز منيا القمح بواقع (416) نقلة ، ورفع (8740) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز الحسينية بواقع (437) نقلة ، بالإضافة لرفع (2660) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القنايات بواقع (133) نقلة ، ورفع (17540) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القرين بواقع (877) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطاره ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

وأشار المشرف العام على وحدة التدخل السريع انه تم رفع (23060) طن قمامة ومخلفات مبانى خلال شهر يونيو الماضى من مراكز الزقازيق وبلبيس وحى أول الزقازيق بواقع (1153) نقلة وتوصيلها للمدفن الصحى بالخطارة.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات.