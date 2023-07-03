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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستعين بـ مصر والجزائر لإنشاء محطة للفضاء .. تفاصيل

روسيا تستعين بـ مصر
روسيا تستعين بـ مصر والجزائر لإنشاء محطة للفضاء

أفادت وسائل إعلام روسية بأن موسكو اقترحت على سلطات مصر والجزائر المساهمة في إنشاء محطة الفضاء الروسية التي يجب أن تنتهي عملية تجميعها بحلول عام 2032.

جاء ذلك في تصريح لمدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية، يوري بوريسوف، أثناء اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عقده الجمعة 30 يونيو الماضي، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقال بوريسوف إنه زار مؤخرا هاتين الدولتين حيث التقى رئيسي وكالتي الفضاء القوميتين واقترح عليهما المساهمة الواسعة النطاق في عملية إنشاء محطة الفضاء الروسية.

كما عرض عليهما بناء وحدتين فضائيتين خاصتين ببلديهما.

وأوضح بوريسوف قائلا إنه: "يجب علينا بدءا من عام 2024 المباشرة بتحقيق المشروع الواسع النطاق الخاص بتجميع محطة الفضاء الروسية القومية لتختتم الأعمال الأساسية بحلول عام 2030. أما التحقيق الكامل للمشروع فسينتهي بحلول عام 2032".

وأعرب عن أمله في أن تزيد فاعلية محطة الفضاء الجديدة عن فاعلية القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

وأشار بوريسوف إلى أن عملية تجميع المحطة ليست برخيصة وقال: "نحن نتعرض لنقد مستمر من قبل زملائنا في وزارتي المالية والاقتصاد الروسيتين".

ويذكر أن يوري بوريسوف أبلغ كذلك الرئيس الروسي في الاجتماع معه أن "روس كوسموس" تستعد لإطلاق قمر صناعي من طراز "جلوناس – كا 2" ، بصفته جيلا جديدة للملاحة الفضائية.

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