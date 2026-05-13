حبس 2 من البلطجية في الإسكندرية لاتهامهم بترويع المواطنين

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 2 من البلطجية فى الإسكندرية لاتهامهم بترويع المواطنين

وقالت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد جيرانه لقيامه بتعاطى المواد الكحولية وحمل الأسلحة البيضاء والتعدى على المواطنين بالسب بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة محرم بك بين (عاطلين أحدهما مصاب بجروح قطعية) تعديا خلالها على بعضهما بالضرب لقيام أحدهما بالتعدى على الآخر ووالدته بالسب والضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى التعدى ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف .