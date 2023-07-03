مثلت رعب لإسرائيل.. 10 معلومات عن مدينة جنين ومخيمها

عُرف عن مدينة جنين ومخيمها، على مر التاريخ أنهم مصدر خوف ورعب شديد بالنسبة للكيان الصهيوني، حيث حاول الاحتلال الإسرائيلي على مر السنين كسر شوكتها، إلا أنها في كل مرة تثبت أنها مدينة عصية على الاحتلال.

وعاد اسم مدينة جنين ومخيمها بالظهور اليوم، بعدما شن جيش الاحتلال هجوم جوي على المدينة خلال الليل للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، وذلك ضمن هجوم أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت حتى صباح اليوم الاثنين وأسفرت عن مقتل 7 على الأقل وإصابة نحو 40 بجروح، بينهم 10 إصاباتهم خطيرة.

وفيما يلي نعرض لكم 10 معلومات نبرز عن جنين ومخيمها نبرز فيها أهم الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا.

ـ جنين مدينة فلسطينية، ومركز محافظة جنين وأكبر مدنها، تقع في شمال الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية، يقطنها 40 ألف نسمة تعد أكبر مدن المثلث الواقع بين جنين ونابلس وطولكرم.

ـ تعتبر تاريخيا، إحدى مدن المثلث في شمال الضفة الغربية، وتبعد عن القدس مسافة 75 كيلومترا إلى الشمال، وتطل على غور الأردن من ناحية الشرق، ومرج بن عامر إلى جهة الشمال.

ـ تصل مساحة مدينة جنين وحدها إلى 21 ألف دونم، مما يجعلها خامس أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية بعد مدن الخليل ونابلس وطولكرم ويطا.

ـ تبلغ مساحة محافظة جنين 583 كيلومترا مربعا أي 9.7% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية.

ـ يتبع المدينة مخيم جنين الذي يقع غربها ويسكنه 16 ألف لاجئ. وترتفع المدينة عن سطح البحر بمعدل 175 مترا.

- تقع معظم أراضي المحافظة ضمن تصنيف (أ) و(ب) حسب اتفاق أوسلو.

- قدمت المحافظة في الأعوام الثلاثة الفائتة إلى أكثر من 130 شهيداً، أكثر من نصفهم من مخيم جنين.

- في أبريل 2002، شنت إسرائيل على مخيم جنين عملية اطلقت عليها اسم "السور الواقي"، دمر الاحتلال 455 منزلا بالكامل، و800 منزل بصورة جزئية، واستشهد 58 من أبناء المخيم معظمهم من غير المقاومين، في المقابل، قتل خلال هذه المعركة 50 جنديا إسرائيليا وأصيب العشرات، مما جعلها من أكثر المعارك التي دفعت فيها إسرائيل ثمنا.

- قدمت محافظة جنين في عام 2021 (16) شهيداً، وفي 2022 (56) شهيداً، وفي 2023 (59) شهيداً حتى اللحظة. فيما تشير احصائية من مخيم جنين أن عدد شهدائه منذ 1967 بلغ (200) شهيداً.

- تأسس المخيم عام 1953 ضمن حدود بلدية جنين، وينحدر أغلب سكانه من منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل، والتي هجر سكانها خلال نكبة عام 1948.

- بلغت مساحة المخيم عند الإنشاء 372 دونماً، اتسعت إلى حوالي 473 دونماً، وبلغ عدد سكانه عام 1967م حوالي 5019 نسمة، وحسب تقديرات "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني"، بلغ عدد سكان المخيم في منتصف عام 2023 نحو 11674 لاجئا.