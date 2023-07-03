تشييع جنازة الفنان أحمد قنديل بحضور نقيب الممثلين أشرف زكي

حرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين على حضور جنازة الممثل الشاب أحمد قنديل، الذي رحل بشكل مفاجيء صباح اليوم، ومواساة أسرته بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

وشيعت جنازة أحمد قنديل عقب صلاة الظهر، بحضور أصدقائه وعائلته، بعدما رحل عن عالمنا عن عمر 36 عاما، حزنا على وفاة والدته.

وحرص أصدقاء أحمد قنديل على المشاركة في دفتر عزائه عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعدما رحل بشكل مفاجيء عقب 6 أشهر من وفاة والدته التي لم يتحمل فراقها.

لم يتحمل الفنان الشاب أحمد قنديل، حالة الحزن التي انتابته بعد وفاة والدته نهاية العام الماضي، ورحل صباح اليوم بشكل مفاجيء حسب ما أعلنه أصدقائه.

كان أحمد قنديل يعيش حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة والدته، التي كان حريصا على الحديث عنها والدعاء لها بشكل يومي منذ يناير الماضي.

وأحمد قنديل من مواليد عام 1987، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2012، وشارك في عدد من الأعمال الثانوية بالسينما والتلفزيون، وكان ينتظر عرض مسلسل بيت العيلة الجزء الثالث.

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