الزراعيين: الإرادة السياسية المصرية ساهمت في تنفيذ مشروعات عملاقة تخدم دول أفريقيا

نظمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في دولة بنين بالتعاون مع إتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة اليوم الأثنين المؤتمر الدولي للمهندسين الزراعيين الافارقة والمنعقد في كوتونو جمهوريه بنين حول قضايا وتحديات السياسات الزراعية في افريقيا تحت عنوان « القدرة التنافسية لسلاسل القيمة الزراعية وفرص الاستثمار الزراعي بأفريقيا »، لبحث تحديات القطاع الزراعي في أفريقيا وتحويلها إلي فرص للاستثمار بدول القارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة بالمنطقة، واستعراض قصص نجاح مصر في تنفيذ مشروعات زراعية تخدم الأمن الغذائي.



وقال الدكتور سيد خليفة الأمين العام لإتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ونقيب الزراعيين المصريين في كلمته عبر تقنية الفديو كونفرانس في المؤتمر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي التعاون الزراعي مع الاشقاء في الدول الافريقية كل الدعم والمساندة لما لهذا القطاع من اهمية بالغة في توفير الامن الغذائي لشعوب القارة الافريقية في ظل تغيرات المناخ وتأثيراتها السلبية علي انتاج المحاصيل الزراعية وزيادة معدلات التصحر وايضا في ظل الازمة الروسية الاوكرانية وتأثيرها علي سلاسل امداد المواد الغذائية والتي عانت منها دول القارة الافريقية، مشيرا إلي أن الإرادة السياسية ساهمت في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تخدم الأمن الغذائي المصري بإعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن الغذائي الأفريقي.



وشدد «خليفة»، علي أهمية الإلتزام بالأجندة الأفريقية للنهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تفعيل التعاون الثنائي بين الدول الأفريقية والذي تحرص عليه القيادة السياسة خلال حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في جولاته ولقاءته وحرصه علي الحديث باسم شعوب القارة الافريقية وأننا جميعا أفريقيون وآخرها الاسبوع قبل الماضي في في قمه التمويل العالمي في باريس لحشد التمويل المادي لتمويل المشروعات الزراعيه في افريقيا والتخفيف من اثار التغيرات المناخية علي قطاع الزراعه في افريقيا وذلك في كل المحافل الدولية في قمة المناخ بشرم الشيخ .



واستعرض الأمين العام لإتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة دور الدولة المصرية والقيادة السياسية في إتاحه الالاف من المنح الدراسية لابناء القارة الافريقية للدراسة بالجامعات المصرية خصوصا في كليات الزراعة بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات بين الشباب الافارقة واشقائهم المصريين واتاحة فرص تدريب لشباب المهندسين الزراعيين الافارقة للاطلاع علي تجربه مصر في المشروعات القومية الزراعية والتي تنفذها مصر حاليا وتستخدم التقنيات الحديثة في الزراعة وتبني الاشقاء الافارقة لهذه المشروعات والبدء في تنفيذها في دولهم.



وتقدم «خليفه»، بالشكر والتقدير إلي الرئيس السيسي علي استضافة مصر لمقر الامانة العامة للاتحاد بالقاهرة وتقديم كافة أوجه الدعم للاتحاد للقيام بدوره كمجتمع مدني يضم شباب المهندسين الزراعيين الافارقة والمنظمات والجمعيات الزراعية والمرأة الريفية الافريقية، وأعرب عن شكره لوزير الزراعة في دولة بنين وإستضافة بلاده لهذا المؤتمر الأفريقي وتقديم النجاح الكامل للعمل الأفريقي المشترك.