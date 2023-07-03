مراكز الشباب بمدن سيناء ملتقى للأسر في ليالي عيد الأضحى

واصلت مراكز الشباب بمدن وقرى محافظة شمال سيناء ، تنفيذ مبادرة "العيد أحلى" بمراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة أيام عيد الاضحي المبارك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقد شهدت الساحات الخضراء والشواطئ بمدينة العريش محافظة شمال سيناء إقبالا كبيرا من المواطنين.. حيث نظم الشباب مسابقات في قيادة الدراجات الهوائية وركوب الخيل ولعب الكرة والجرى والتنزه على الشواطئ وكذلك داخل الملاعب بالاندية الرياضية ومراكز الشباب،إلى جانب حفلات السمر والزفاف ليلا .

وفي نفس السياق.. توافدت الأسر على مراكز الشباب بمدن وقرى شمال سيناء، في أجازة عيد الاضحى المبارك،للاستمتاع بالفقرات الفنية، وفرحة الأطفال .

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بسيناء "إنه تم إطلاق فعاليات المبادرة بمراكز الشباب في المدن ، والتي تضمنت تنفيذ برنامج ترفيهي للأهالي بالقرى والمدن ، بهدف إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المراكز للجمهور.

وفي مركز شباب سلمانه التابع لإدارة شباب بئر العبد ،تم تقديم برامج الترفيهية و الألعاب و العروض الفنية ، كما تواصلت مبادرة العيد أحلى بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد ، فى تقديم برامجها الترفيهية و الألعاب والعروض الفنية .

وقال ناصر العزازي مدير مركز شباب العريش العاصمة، أن المركز فتح اهبوابه وملاعبه لكل المترددين للاستمتاع باجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة فريق الفن التعبيري تحت اشراف سيد الشعراوي مدرب الفريق.