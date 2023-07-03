استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اعلنت وسائل الاعلام الروسية مشاركة مصر والجزائر مع موسكو في انشا محطة فضاء روسية وذلك بحلول عام 2032 سوف تنتهي من تجميعها .

مصر والجزائر تشارك روسيا في محطة فضاء

اكد مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية، يوري بوريسوف، انه أثناء اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عقده الجمعة 30 يونيو الماضي زار مؤخرا هاتين الدولتين حيث التقى رئيسي وكالتي الفضاء القوميتين واقترح عليهما المساهمة الواسعة النطاق في عملية إنشاء محطة الفضاء الروسية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.