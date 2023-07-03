رسميًا .. نيوكاسل يونايتد يضم ساندرو تونالي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، رسميا، تعاقده مع الإيطالي ساندرو تونالي، قادما من صفوف إي سي ميلان.

رسميا .. نيوكاسل يونايتد يضم ساندرو تونالي

واحتفل نيوكاسل يونايتد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصفقة تونالي حيث كتب: "يسعدنا الإعلان عن صفقة ساندرو تونالي من ميلان".

وتابع: "ينضم اللاعب البالغ 23 عامًا إلى صفوفنا مقابل رسوم لن يتم الكشف عنها ووافق على عقده في سانت جيمس بارك حتى عام 2028".

وأضاف: "مرحبا بك في نيوكاسل يونايتد يا ساندرو!".

ويشار إلى أن تونالي انتقل من ميلان إلى نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو، بجانب المتغيرات (5 ملايين يورو).