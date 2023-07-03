بيان عاجل من الصحة الفلسطينية بشأن أحداث جنين

قالت الصحة الفلسطينية، اليوم، إن عدد الضحايا ارتفع جراء العملية الإسرائيلية في جنين إلى 9 أشخاص.

وكانت اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين وحاصرت مدرعة المدينة من عدة محاور وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم.

كما استولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم إلى 8 أشخاص وإصابة 50 آخرين بينهم 10 في حالة خطرة، ليرتفع عدد الفلسطينيين القتلى في العمليات الإسرائيلية المتتالية في مدن الضفة منذ بداية العام الجاري إلى 186.