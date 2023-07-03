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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع ألمانيا يعلن تزويد أوكرانيا بـ دبابات "ليوبارد"

ليوبارد
ليوبارد

قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن عشرات دبابات “ليوبارد 1 إيه 5” من ألمانيا والدنمارك ستصل إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة “رزيكزبوسبوليتا”، "في الأسابيع المقبلة، ستصل عشرات الدبابات القتالية ليوبارد 1 إيه 5 التي قدمتها ألمانيا والدنمارك إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال شويجو في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بشكل عام، لم تحقق أوكرانيا أهدافها في أي من الاتجاهات. وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة".

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وأوضح: "فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابورويجيا ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و 920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد".

أوكرانيا المانيا الدنمارك ليوبارد

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